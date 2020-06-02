У громаді на Вінниччині капітально відремонтують стадіон

На Вінниччині у м. Калинівка капітально відремонтують стадіон ДЮСШ «Авангард» у межах Національної програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«У рамках «Великого будівництва» на Вінниччині проведуть ремонт стадіону ДЮСШ «Авангард». В рамках «Великого будівництва» заплановано проведення капітального ремонту цього спортивного об’єкта, що надасть можливість забезпечити належні умови для проведення занять», - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією ОДА, найближчим часом планується остаточне узгодження проєктних рішень щодо проведення ремонтних робіт на території стадіону.

Зокрема, передбачається здійснити ремонт усіх об’єктів, розташованих на стадіоні. А саме: бігової доріжки, огорожі стадіону, гімнастичного і волейбольного майданчиків, а також глядацької трибуни.

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У ДЮСШ «Авангард» займаються 294 дитини, з якими працює 10 тренерів. Переважно тут тренуються жителі Калинівської ОТГ. У дитячо-юнацькій спортивній школі функціонує 4 відділення: відділення волейболу (дівчата) відділення баскетболу (юнаки), а також відділення футболу та хокею на траві.

Реалізація проєкту з капітального будівництва стадіону надасть можливість не лише поліпшити підготовку для спортсменів, а й залучити місцевих жителів до здорового способу життя.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: vin.gov.ua