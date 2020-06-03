На Київщині затримали три вантажівки із львівським сміттям

На Сквирщині Київської області працівники поліції затримали 3 вантажівки зі львівським сміттям

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області.

«Днями до поліції надійшла інформація від небайдужих громадян про те, що в Сквирському районі, поблизу с. Великі Єрчики, на території сміттєзвалища перебувають 3 вантажівки зі сміттям. На місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції, яка зафіксувала факт перебування вантажівок на полігоні твердих побутових відходів без відповідних документів та дозволів», - йдеться у повідомленні.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 356 (Самоуправство) ККУ. Триває досудове розслідування.

Наразі автомобілі з вантажем та бульдозер, які були затримані на Сквирському полігоні твердих побутових відходів, поміщені на майданчик тимчасового тримання. Поліція скерувала до суду клопотання щодо арешту цих транспортних засобів.

За даними поліції, сміття привезене з Львівської області.

Аби не допустити надалі подібних порушень, керівництвом Сквирської поліції спільно з місцевою владою, активістами та громадськістю прийняте рішення про цілодобову охорону полігону твердих побутових відходів.

До цієї території також наближені наряди поліції.

Фото: Нацполіція