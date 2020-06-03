На Київщині затримали три вантажівки із львівським сміттям

На Київщині затримали три вантажівки із львівським сміттям

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Укрінформ
На Сквирщині Київської області працівники поліції затримали 3 вантажівки зі львівським сміттям

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області.

«Днями до поліції надійшла інформація від небайдужих громадян про те, що в Сквирському районі, поблизу с. Великі Єрчики, на території сміттєзвалища перебувають 3 вантажівки зі сміттям. На місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції, яка зафіксувала факт перебування вантажівок на полігоні твердих побутових відходів без відповідних документів та дозволів», - йдеться у повідомленні.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 356 (Самоуправство) ККУ. Триває досудове розслідування.

Наразі автомобілі з вантажем та бульдозер, які були затримані на Сквирському полігоні твердих побутових відходів, поміщені на майданчик тимчасового тримання. Поліція скерувала до суду клопотання щодо арешту цих транспортних засобів.

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За даними поліції, сміття привезене з Львівської області.

Аби не допустити надалі подібних порушень, керівництвом Сквирської поліції спільно з місцевою владою, активістами та громадськістю прийняте рішення про цілодобову охорону полігону твердих побутових відходів.

До цієї території також наближені наряди поліції.

Фото: Нацполіція

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