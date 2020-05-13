У Херсоні на сміттєзвалищі виявили заробітчан із Закарпаття, серед них – діти

На найбільшому сміттєзвалищі Херсона правоохоронці виявили кілька родин із дітьми з Закарпатської області, які прибули в Херсон на заробітки.

Про це у Faceboоk повідомляє ГУ Нацполіції в Херсонській області.

«На найбільшому сміттєзвалищі міста правоохоронці виявили кілька родин – 18 дорослих та 7 дітей віком від 2-х до 12-ти років. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що всі приїхали з міста Мукачево Закарпатської області. Дорослі пояснили, що прибули в Херсон на заробітки: вони збирали та сортували сміття. Жили поруч зі сміттєзвалищем у халабудах, де немає ні світла, ні вони, ні будь-яких елементарних умов для проживання малюків. Поруч зі своїм місцем проживання заробітчани утворили ще один смітник з того, що вони сортували. Дорослі та діти мали вкрай занедбаний вигляд. Для перевірки стану здоров’я малюків, їх помістять до лікарні, де нададуть всю необхідну допомогу», - йдеться у повідомленні.

У Херсоні на сміттєзвалищі виявили заробітчан із Закарпаття / Фото: Поліція Херсонської області

Нині правоохоронці перевіряють законність перебування та працевлаштування в області вказаних громадян. Також перевіряється можливе порушення трудового законодавства комунальним підприємством, якому належить сміттєзвалище та де працювали люди. Крім того, буде ретельно перевірена інформація щодо можливої експлуатації дитячої праці. Інформація про даний факт внесена в журнал єдиного обліку. Після проведення всіх перевірок та експертиз слідчими буде надана правова кваліфікація діям всіх учасників події.

«Довести такі порушення вкрай важко, бо ніяких угод з людьми їх роботодавці не підписують», - зазначив очільник поліції Херсонщини Олександр Прокудін.

Як повідомляють у поліції, на території всіх районів області проводяться профілактичні заходи з метою недопущення використання нелегальної дитячої праці та виявлення порушень трудового законодавства. Сьогодні в Херсоні відбулася перевірка на території розташування міського сміттєзвалища. У заходах були задіяні працівники Херсонського відділу поліції, управління превентивної діяльності обласного главку поліції, відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, патрульної поліції, представники служби у справах дітей, Держпродспоживслужби та екологічної інспекції.

Фото: facebook/Поліція Херсонської області