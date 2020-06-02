Борг із зарплати: уже місяць тривають протести на шахті в окупованому Зоринську на Луганщині

В окупованому місті Зоринськ (ОРЛО) вже місяць тривають протести на шахті «Ніканор-Нова» через плани окупаційної адміністрації закрити шахту, а також борги із зарплати.

Через протести на шахті зняли з посади голову «Федерації профспілок ЛНР» Олега Акімова, повідомила у Facebook Східна правозахисна група.

«За нашою інформацією, в перший день протесту ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник поставив завдання Акімову врегулювати протест. Акімов навіть приїжджав на шахту, але робочі його не послухали, тому що в робочому середовищі Акімов повагою не користувався. На третій день протесту головний профспілковий лідер «ЛНР» отримав останнє попередження від Пасічника», - йдеться у повідомленні.

Однак протест отримав широкий розголос і спричинив смутні настрої серед шахтарів всього ОРЛО, і після узгодження з кураторами з Кремля питання щодо Акімова було погоджено.

Протести на шахті «Ніканор-Нова» почалися наприкінці квітня. Через затримку на 20 місяців зарплати, а також через плани окупаційної адміністрації закрити шахту близько півсотні шахтарів оголосили акцію протесту і відмовилися підніматись на поверхню. У цей же час на шахтному дворі влаштували мітинг шахтарські дружини.

Після обіцянки виплатити борги гірники виїхали з шахти 4 травня. Але від намірів закрити підприємство, яке для Зоринська є єдиним містоутворюючим, не відмовилися.

Олег Акімов – довірена особа Олександра Єфремова, коли останній очолював обласну організацію Партії регіонів, був головою її молодіжного крила. Окупанти довірили йому очолити «Федерацію профспілок», а також призначили «депутатом» маріонеткового «парламенту».