У Карпатах температура впала до -4°
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Укрінформ
У Карпатах, на горі Піп Іван, у другий день літа зафіксували 4 градуси морозу.
Про це у Facebook повідомляє рятувальник із загону ДСНС, який чергує на Піп Івані, Василь Фіцак.
«Піп Іван, другий день літа. Температура повітря -4°С, а при північному вітрі зі швидкістю 13 м/с відчуття наче перенісся в зиму», - написав Фіцак.
Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020,5 м.
Фото: Василь Фіцак у Facebook