Мешканця Сум заочно судитимуть за спробу створити фейкову "республіку"

Прокуратура передала до суду справу стосовно чоловіка, який намагався створити «Сумську народну республіку».

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

«Прокуратурою Сумської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жителя м. Суми, який намагався створити терористичну групу з метою утворення фейкової «Сумської народної республіки» (ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-3 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обвинувачений, діючи за попередньою змовою зі спільником, у 2015 році намагався створити терористичну групу. Головним завданням екстремістського формування було порушення територіальної цілісності України шляхом створення на території Сумщини фейкової «республіки».

Оскільки обвинувачений тривалий час переховується від слідства на території Російської Федерації, щодо нього було застосовано спеціальне досудове розслідування.

Його спільника вже визнано винним та заочно засуджено до 13 років 8 місяців позбавлення волі за створення терористичної групи, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньою змовою групою осіб.