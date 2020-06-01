В Одесі горів притулок для бездомних тварин

Рятувальники Одеси ліквідували пожежу у притулку для бездомних тварин.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"31 травня о 19:48 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання в притулку бездомних тварин у м. Одеса по вул. Наливна. О 20:21 пожежа локалізована та о 20:41 - ліквідована на площі 100 м². Під час гасіння пожежі шляхом виведення евакуйовані 40 котів та 350 собак", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток встановлюються. Від ДСНС залучались 7 одиниць пожежної техніки та 30 чоловік особового складу.

Фото: ДСНС