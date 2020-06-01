У Вінниці представили нового керівника обласної поліції

Голова Нацполіції Ігор Клименко у понеділок, 1 червня, офіційно представив нового керівника поліції Вінницької області Івана Іщенка.

Про це у Facebook повідомляє обласна поліція.

«Поліцію Вінницької області очолив Іван Іщенко. Представлення відбулося сьогодні, 1 червня. Участь у заході взяли керівники Вінниччини, правоохоронних органів області», - йдеться у повідомленні.

Голова Нацполіції віздначив, що Іван Іщенко – досвідчений офіцер, з 18-тирічним стажем роботи в правоохоронних органах. Службу він розпочинав як оперуповноважений карного розшуку, працював заступником начальника райвідділу та керівником райвідділів поліції, очолював превентивний блок поліції, перебував на посаді заступника начальника поліції Одещини.

У свою чергу новий керівник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області полковник поліції Іван Іщенко подякував за довіру та запевнив, що разом з колективом вінницької поліції забезпечить безпеку в регіоні.

Варто зазначити, що близько 10 години до будівлі обласної поліції прийшли близько 30 ветеранів АТО/ООС. За словами голови ГО «Всеукраїнське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» Анатолія Слівінського, вони прийшли запитати нового керівника обласної поліції про участь у подіях 2 травня 2014 року в Одесі.

Претензії ветеранів базувалися на оприлюдненому у ЗМІ фото, де Іщенко стоїть поряд з озброєними учасниками одеського антимайдану 2 травня 2014 року.

Іщенко зустрівся з ветеранами АТО/ООС і пояснив, що у ті дні він був відряджений в Одеське ГУ МВС і близько тижня проходив стажування на посаді начальника управління громадської безпеки.

«Мною було прийняте рішення і затримано більше ста так званих «тітуханів», прибічників «руського міра». Може, навіть до двохсот, коли я вже розумів, що щось не те коїться. Якщо дивитися все відео, то вже біля Будинку профспілок я відстоював наше місто Одесу і віддавав особисто вже потім розпорядження про арешт прибічників «руського міра», - сказав він.

Водночас, за його словами, починалося все незрозуміло. «До цієї фотографії теж є багато питань, як вона там з’явилася. Тому що все, що я міг на той час, - йшов і своїми руками затримував цих людей. Я завжди відстоював, що Одеса – це Українське місто, як і одеська область, і завжди це показував», - сказав Іщенко.

За його словами, ця інформація перевірялася багато разів і всім його діям була надана оцінка Генеральної прокуратури.

Як повідомлялося, Івана Іщенка призначено на посаду начальника ГУ НП у Вінницькй області замість Юрія Педоса, відстороненого від виконання обов'язків у п’ятницю, 29 травня. Як зазначали в МВС, причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки та прорахунки, допущені керівництвом поліції Вінниччини у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів.

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Іван Іщенко до призначення на Вінниччину обіймав посаду заступника начальника ГУ НП в Одеській області.

2005 року він закінчив Одеський державний університет внутрішніх справ. В 2011-2013 роках в очолював Тарутинське відділ міліції, згодом стажувався в Одеському облуправлінні міліції, пізніше очолював Овідіопольський райвідділ.

У червні 2019 року був призначений на посаду заступника начальника ГУ НП в Одеській області.

У своїй декларації Іван Іщенко вказав земельну ділянку в Одеській області, квартиру і паркування в Одесі та автомобіль Audi Q3 2016 року випуску.

Фото: Facebook поліції Вінниччини