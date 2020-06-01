На Прикарпатті стався землетрус
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
«1 червня 2020 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з параметрами: магнітудою (за шкалою Ріхтера) 3,2 в Івано-Франківській області 07:22:49», - повідомляє центр спеціального контролю.
За його інформацією, джерело землетрусу знаходилось у районі міста Долина Івано-Франківської області на глибині 2 км.
«Землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, та не несе загрози для населення», - запевнили у Головному центрі.
Цю інформацію підтверджують мешканці Долини.
У соцмережах люди стверджують, що відчули коливання у селах Велика Тур’я, Гошів та інших. У Долині, пишуть, були три потужні коливання, аж «у серванті посуда сильно задзвеніла».