На Прикарпатті стався землетрус

В Івано-Франківській області вранці зафіксовано землетрус магнітудою 3,2.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

«1 червня 2020 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з параметрами: магнітудою (за шкалою Ріхтера) 3,2 в Івано-Франківській області 07:22:49», - повідомляє центр спеціального контролю.

За його інформацією, джерело землетрусу знаходилось у районі міста Долина Івано-Франківської області на глибині 2 км.

«Землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, та не несе загрози для населення», - запевнили у Головному центрі.

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Цю інформацію підтверджують мешканці Долини.

У соцмережах люди стверджують, що відчули коливання у селах Велика Тур’я, Гошів та інших. У Долині, пишуть, були три потужні коливання, аж «у серванті посуда сильно задзвеніла».