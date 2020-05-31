Рятувальники попереджають про підйом води у річках

Через прогнозовані значні дощі на низці річок України 31 травня - 1 червня очiкується пiдйом рiвнiв води

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, 31 травня - 1 червня, у зв’язку з очiкуваними значними дощами, на рiчках басейну Прип’ятi очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1-0,5 м над рiвнями на 08 годину 29 травня, без негативних наслідків", - йдеться у повідомленні.

Протягом 31 травня - 01 червня, у зв'язку зі значними дощами, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується підвищення рівнів води на 0,5 - 1,5 м, на окремих дiлянках до 2 м (над рiвнями на 8 годину 29 травня), мiсцями початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь.

31 травня - 1 червня на рiчках Закарпатської областi очiкуються пiдвищення рiвнiв води на 0.5 - 1.5м над поточними в межах корiнних берегiв.

У зв'язку з очiкуваними значними дощами, очікується підйом рівнів води над рiвнями 1 червня - на рiчках басейнiв Прута, Сiрету та Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) - на 0,3-1,3 м.

Можливе формування значного мiсцевого схилового стоку.