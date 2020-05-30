Українцям завтра обіцяють дощі, грози та до 24° тепла

У неділю, 31 травня, дощі йтимуть на всій території України, температура вдень становитиме 14-19°, на Півдні та Сході повітря прогріється до 24°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"Хмарно з проясненнями. У західних областях значні, в Карпатах сильні дощі; на Житомирщині та Вінниччині помірні, на решті території невеликі дощі, місцями грози (вночі у південних та східних областях без опадів). Вночі та вранці в Україні, крім Заходу, місцями туман", - йдеться у повідомленні.

Вітер буде переважно південно-західний, 7-12 м/с, на Сході та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 8-13°, вдень 14-19°, на Півдні та Сході до 24°, у Карпатах протягом доби 2-7° тепла.

У Києві та Київській області 31 травня буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У столиці випаде невеликий дощ, температура вночі 10-12°, вдень 16-18°. У Київській області також дощитиме, подекуди прошумлять грози. Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°.

У перші дні літа в Україні буде хмарно з проясненнями. У понеділок, 1 червня, пройдуть невеликі, вдень на Прикарпатті, в Карпатах, центральних та Харківській областях помірні короткочасні дощі, окремі грози (вночі у південних, східних, Дніпропетровській областях без істотних опадів). У вівторок, 2 червня, вночі у більшості західних та північних областей без істотних опадів, на решті території, вдень по всій Україні невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, окремі грози.

Вітер північно-східний, у південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с, 1 червня в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 14°, 2 червня в західних та північних областях 4-9° тепла; вдень 12-17°, на Півдні, Сході країни та Закарпатті 1 червня 18-23°, 2 червня 15-20°.

За прогнозом, 1-2 червня у столиці та Київській області буде хмарно з проясненнями. Невеликі короткочасні дощі, вночі 2 червня без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1 червня 7-12°, 2 червня 4-9° тепла; вдень 12-17°.

На 3-4 червня синоптики прогнозують невеликі короткочасні дощі, окремі грози, лише на Закарпатті та Одещині 3 червня без опадів. Температура вночі 4-10°; вдень 14-20° (3 червня на Заході 11-16°), у східній, 4 червня і у південній частині країни 16-22°.

У Києві та Київській області 3- 4 червня очікуються невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°.