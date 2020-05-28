Літо не квапиться: в Україні прогнозують дощі, грози і сильний вітер

В Україні у п'ятницю дощі, у західних областях сильний вітер, температура вночі 8-13°, вдень 14-19°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Часом дощ, місцями гроза, вночі на Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині місцями значний дощ, у південних областях без істотних опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 14-19°, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях 22-27°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 29 травня вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 10-12°, вдень 16-18°, на Київщині вночі 8-13°, вдень 14-19°.

Згідно з прогнозом, на вихідні в Україні дощі з грозами (30 травня вночі у східних, вдень у північних, Рівненській та Волинській областях, 31 травня вночі у більшості західних областей місцями значні дощі); вночі 31 травня у східних областях без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, у західних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°, у західних областях 10-15°; у східній та південній частинах вночі 10-15°, вдень 16-21°.

На Київщині на вихідні очікується невеликий (вдень 30 травня помірний, місцями значний) дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°.

На початку червня синоптики прогнозують невеликі (1 червня в Карпатах, 2 червня у південно-східній частині помірні) дощі, окремі грози; вночі 2 червня у північних та більшості західних областей без опадів. Температура вночі 6-12°, вдень 15-21°.

У столиці 1- 2 червня невеликі дощі, окремі грози, лише вночі у вівторок без опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°.