Від +5° та грози — чим погода “потішить” українців у перший день літа

1 червня в Україні невеликі та помірні дощі, окремі грози, вночі у південних, східних, 1 червня і у більшості центральних областей без істотних опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"28 травня в Україні хмарно з проясненнями. Дощі, вдень місцями з грозами, вночі у південно-східній частині, вдень у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях значні дощі (вночі на заході та півночі країни невеликий дощ). Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°, у східних та південно-східних областях 21-26°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 28 травня вночі місцями невеликий, вдень значний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 15-17°. У Київській області також дощ, місцями сильний, подекуди гроза. Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°.

29-30 травня в Україні очікуються дощі, у східних областях значні. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, у східній частині південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°, у західних областях 12-17°; 29 травня у східній частині 21-26°.

У Києві і столичному регіоні 29 травня вночі значні дощі, 30 травня помірні, але з грозами. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°.

31 травня - 1 червня в Україні невеликі та помірні дощі, окремі грози, вночі у південних, східних, 1 червня і у більшості центральних областей без істотних опадів. Температура вночі 8-13°, у західних областях 5-10° тепла, вдень 13-19°, у південній частині, східних та місцями центральних областях 17-23°.

У Києві і Київській області 31 травня - 1 червня невеликий (вночі 31 травня помірний) дощ. Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°.