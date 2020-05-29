На Прикарпатті капелани отримали статус добровольців АТО-ООС

В Івано-Франківській області військові капелани, які захищали суверенітет України на сході держави, отримали статус добровольців АТО-ООС .

Відповідні зміни до рішення «Про визнання бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України» депутати ухвалили на сесії облради.

«Визнати осіб, з числа жителів Івано-Франківської області, які перебували чи перебувають у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувались для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності держави, але в подальшому не увійшли до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, бійцями-добровольцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, а також осіб, які виконували або виконують функції військових священників (капеланів) як добровольці, - капеланами-добровольцями АТО-ООС», - йдеться у рішення облради.

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Зазначається, що бійцями-добровольцями або капеланами-добровольцями особи можуть бути визнані посмертно.

Як передає кореспондент Укрінформу, обласна рада ухвалила рішення щодо визнання бійців-добровольців раніше. Втім, у положенні не були враховані капелани, які брали участь у боях на Донбасі і вони залишились без відповідного статусу.