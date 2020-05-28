У Запоріжжі маршрутка влетіла у стовп, четверо постраждалих

У Комунарському районі Запоріжжя сталася аварія за участю маршрутки. В результаті ДТП постраждали 4 пасажири.

Про це кореспонденту Укрінформ повідомили в пресслужбі патрульної поліції.

“Сьогодні о 9:07 в Запоріжжі сталася аварія. Прибувши за адресою, патрульні виявили маршрутний транспортний засіб Mercedes-Benz, водій якого не врахував дорожньої обстановки та виїхав за межі проїздної частини, де скоїв наїзд на електроопору, в результаті чого автомобіль пошкоджено”, - повідомили правоохоронці.

В поліції зазначили, що тілесні ушкодження отримали пасажири 1998, 1970, 1962 та 1973 років народження. Всі потерпілі були госпіталізовані до міської лікарні. Аварія сталась неподалік від зупинки громадського транспорту.

На місці працює слідчий.

Фото: Поліція