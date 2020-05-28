Сьогодні в Україні - сильний вітер, дощі та до +26°

В Україні у четвер, 28 травня, очікуються дощі, місцями сильні, грози, пориви вітру до 20 м/с.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"28 травня в Україні хмарно з проясненнями. Дощі, вдень місцями з грозами. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с. Температура вдень 14-19°, у східних та південно-східних областях 21-26°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 28 травня вдень значний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 15-17°. У Київській області також дощ, місцями сильний, подекуди гроза. Температура вдень 14-19°.