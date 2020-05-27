У Каховці підпалили прокуратуру, поліція відкрила справу

На Херсонщині сталася пожежа в адмінбудівлі Каховської прокуратури.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь.

«До нас надійшла інформація від чергового ДСНС, що в адмінбудівлі Каховської прокуратури сталася пожежа», - зазначила Пшонь.

За її словами, наразі на місці події працюють слідчі, встановлюються всі обставини.

Як зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС в області, повідомлення про пожежу надійшло 27 травня о 5.10. На місце пожежі виїхали два відділення - було задимлення, горів стіл та комп’ютер в одному з кабінетів.

Як повідомляє у Faceboоk прокуратура Херсонської області, прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом підпалу приміщення Каховської місцевої прокуратури Херсонської області за ч. 2 ст. 347 КК України.

Під час огляду місця події слідчо-оперативна група Каховського відділу поліції виявила, що на першому поверсі будівлі розбите скло. Біля вікна знаходилась скляна пляшка з частками легкозаймистої речовини. Речові докази вилучені та направлені на дослідження. Основною версією слідства є вчинення злочину у зв’язку із професійною діяльність прокурорів.

«Наразі слідчими ГУНП у Херсонській області проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення дійсних обставин пожежі та осіб, причетних до вчинення злочину.

Розслідування кримінального провадження взято на контроль керівництвом прокуратури Херсонської області», - йдеться у повідомленні.

За вчинення такого злочину санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Як розповіли кореспондентові агентства у пресслужбі обласної прокуратури, під час інциденту люди не постраждали.

«Дійсно, невідомі особи закинули через вікно пляшку займистої суміші і дійсно сталася пожежа», - зазначили у пресслужбі.

Фото: ДСНС