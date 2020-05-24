У Харкові акцію "Стоп - реванш" провели на площі Свободи

До трьохсот представників опозиційних сил зібрав біля волонтерського намету, що на площі Свободи в центрі Харкова, мітинг "Стоп - реванш", організований обласною організацією партії "Демократична сокира" за участю інших партій.

Коментар кореспонденту Укрінформу з приводу мітингу дав лідер обласної організації "Демсокири" Микита Соловйов.

"У центрі уваги учасників мітингу - а це до трьохсот представників партій "Демократична сокира", "Національний корпус", "Свобода" - підбиті підсумки річного правління Президента Володимира Зеленського та його політичної сили. Ці підсумки невтішні", - вважає Соловйов.

Акція «Стоп реванш» у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Він каже, що опозиціонери бачать "послідовні спроби проросійського реваншу", в тому числі, "односторонньому відведенні військ під виглядом їх розведення", ерозію інститутів державного управління, включно із зміцненням проросійського порядку денного всередині Верховної Ради.

До "невтішних наслідків" роботи Президента Соловйов зарахував і падіння рівня довіри до всіх гілок влади, падіння економіки, яке почалося ще до епідемії коронавірусу, а також "кампанію з дискредитації і переслідування патріотичних сил". Як приклад він назвав справу Шеремета, справу Марусі Звіробій, справу Кіберальянсу.

"Зазначу і відверто проросійську позицію керівника нинішнього Офісу Президента Андрія Єрмака, зокрема, в плані легалізації "Л/ДНР "за формулою Штайнмайера. До речі, звільнення Єрмака - основна вимога мітингу, на якому виступили не менше десяти спікерів", - зазначив Соловйов.

Щодо мітингу, то його учасники тримали в руках українські та партійні прапори. На площі чергував наряд поліції. Інцидентів не було.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні акції «Стоп реванш» відбулися в Києві, Запоріжжі, Житомирі.