Акція протесту у центрі Києва пройшла без порушень - поліція

Масові заходи, що відбувалися у центрі Києва в неділю, 24 травня, пройшли спокійно, порушень громадського порядку не зафіксовано.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Заплановані на сьогодні заходи у центрі столиці завершилися. Порушень громадського порядку не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві в неділю, 24 травня, пройшла акція "Стоп реванш", приурочена до річниці перебування Володимира Зеленського на посаді Президента.

Акція розпочалася о 14:00 на Майдані Незалежності в Києві. У ній взяли участь кілька тисяч осіб. Спочатку на Майдані Незалежності учасники акції провели мітинг, потім рушили колоною по вулиці Грушевського до будинку Володимира Зеленського. Там активісти провели короткий мітинг і зачитали свої вимоги до Президента.

Подібні акції відбулися ще у ряді українських міст.

Фото: kyiv.npu.gov.ua