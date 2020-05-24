Літо не квапиться: синоптики прогнозують дощі та грози

В Україні у понеділок очікуються короткочасні дощі, температура вночі 4-9°, вдень 13-18°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі у центральних, більшості південних, Житомирській та Київській областях, вдень в Україні, крім східних областей, короткочасні дощі; на решті території без істотних опадів. Вітер північний, на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 13-18°; у південних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 25 травня короткочасні дощі. Вітер північний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 7-9°, вдень близько 15°, на Київщині вночі 4-9°, вдень 13-18°.

Синоптики прогнозують в Україні у вівторок і середу короткочасні дощі, місцями грози, лише вночі 26 травня в західних областях, впродовж 27 травня у південно-східній частині країни без опадів.

Вітер північний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°; вдень 26 травня 12-17°, на Закарпатті та крайньому півдні, 27 травня в Україні 16-21°.

На Київщині 26-27 травня короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°; вдень 26 травня 12-17°, 27 травня 16-21°.

Згідно з прогнозом, 28 травня вночі у південних, східних областях та на Прикарпатті невеликий дощ, на решті території без опадів, вдень в Україні помірні (у північній частині невеликі) короткочасні дощі, місцями грози; 29 травня помірні (у південно-східній частині невеликі) короткочасні дощі, місцями грози.

Температура вночі 5-11°, 28 травня на півдні та сході, 29 травня в Україні, крім заходу, 8-14°; вдень 16-22°, у південно-східній частині до 24°, 29 травня в західних областях 13-18°.

У столичному регіоні 28 травня вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; 29 травня помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 28 травня 5-10°, 29 травня 8-13°; вдень 16-21°.