Кінець травня буде прохолодним, місцями - дощі й грози

У неділю, 24 травня, у західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях короткочасний дощ; на решті території без істотних опадів. Температура вночі 3-8°, вдень 12-17° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 24 травня мінлива хмарність. У західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях короткочасний дощ; на решті території без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 12-17°", - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, 25-26 травня в Україні також мінлива хмарність. 25 травня на Правобережжі та в Чернігівській області, 26 травня у більшості областей невеликі і помірні короткочасні дощі, вдень окремі грози. Вітер північний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°.

27-28 травня вночі переважно без опадів, лише 27 травня у північних областях, 28 травня у південно-східній частині невеликий дощ; вдень невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, окремі грози. Температура вночі 5-11°, на півдні до 14°, вдень 14-20°, 28 травня у східних областях, Приазов'ї та в Криму до 24°.

У столичному регіоні 24 травня мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 4-6°, вдень 13-15°, по області вночі 3-8°, вдень 12-17°. 25-26 травня у столиці також очікується мінлива хмарність. Помірні короткочасні дощі, вдень окремі грози (вночі 26 травня місцями невеликі дощі). Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°. Читайте також: Повітря в Києві стало чистішим, ніж місяць тому - але не за всіма показниками

За даними Укргідрометцентру, 27-28 травня у Києві невеликі короткочасні дощі, окремі грози, лише вночі 28 травня без опадів. Температура вночі 5-10°; вдень 15-20°.