Рятувальники підняли з дна Чорного моря понад 60 снарядів та авіабомб

Миколаївські рятувальники підняли з дна Чорного моря та знищили 63 снаряди та авіабомби

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

«Планові роботи по розмінуванню акваторії Чорного моря, в межах Кінбурнської коси, розпочались 11 травня та тривали до 22 травня. Територію обстежено на загальній площі 2,97 га. Всі небезпечні знахідки транспортовано на сушу, в спеціально відведене місце, та знищено шляхом контрольованого підриву. Загалом піротехнічною групою аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Миколаївській області знищено 63 вибухонебезпечних предмети», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники підняли з дна Чорного моря понад 60 снарядів//Фото: ДСНС

Зокрема, з морського дна вилучено 55 артилерійських снарядів різного калібру, 7 підривних зарядів та ФАБ 50 (фугасна авіабомба).

До робіт залучалось 10 осіб, безпілотний підводний апарат Charpie HX-100-1, акваскутер Seascooter Mount Professional Dive Series та інша техніка.