Нацгвардія назвала імена трьох загиблих у стрілянині на Житомирщині

У Національній гвардії підтвердили, що троє із семи загиблих під час нічної стрілянини на Житомирщині, є її військовослужбовцями.

Про це Національна гвардія України повідомила у Facebook.

«У цій страшній трагедії загинув військовослужбовець за контрактом Бригади швидкого реагування старший сержант Вульчин В. С., а також 2 військовослужбовці за контрактом військової частини 3066 молодший сержант Мамиченко В. Л. та старший солдат Москалець А. В.», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовці перебували у відпустці після тривалого перебування на ротації в районі проведення ООС.

За інформацією ГУНП у Житомирській області, під час стрілянини загинули добровольці, учасники антитерористичної операції, жителі Києва віком від 29 до 50 років. Серед загиблих – троє військовослужбовців Національної гвардії України.

Як повідомляв Укрінформ, вночі проти 22 травня в селі Новоселиця Попільнянського району Житомирської області місцевий житель, орендар, біля приватних ставків з мисливської рушниці смертельно поранив сімох людей.

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За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, орендар розстріляв своїх гостей-рибалок. За словами Геращенка, на березі ставу відпочивала компанія киян, старих знайомих, які вже не раз збиралися тут на риболовлю.

Про чоловіка, який відкрив стрілянину, відомо, що він фігурує у справі щодо затримання поліцейського, який вимагав хабар за неперешкоджання у розведенні риби. Утім поліція області не пов’язує стрілянину та затримання біля ставу хабарника.

На місці події правоохоронці вилучили 5 одиниць зареєстрованої на учасників інциденту зброї.