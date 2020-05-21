У Карпатах на будівництво біатлонного комплексу з держбюджету скерували 70 мільйонів

Івано-Франківська ОДА спростувала інформацію про призупинення будівництва сучасного біатлонного комплексу на території Яремчанської міської ради через відсутність фінансування. З держбюджету на зведення спортивної споруди скерували 70 млн грн.

Про це повідомляє Івано-Франківська облдержадміністрація.

«У зв’язку з поширенням у медіапросторі інформації про те, що нібито будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради призупинено через відсутність фінансування, повідомляємо наступне. Відповідно до Закону України від 13.04.2020 року № 553-1Х «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» передбачена «Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Яремче (для Поляницької сільської ради) на будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області» в обсязі 70000 тис. гривень», - повідомляє Івано-Франківська ОДА.

За її інформацією, у 2018 році з держбюджету на зведення біатлонного комплексу скерували 50 млн грн , з яких понад 1, 3 млн грн заплатили за проєктно-кошторисну документацію.

Торік державна субвенція на продовження будівництва зазначеного комплексу сягала майже 100 млн грн.

Відомо, що сучасний біатлонний комплекс зводять на території гірськолижного курорту «Буковель». Вартість проєкту – 148 млн грн. Будівництво здійснює компанія «ПБС», яку пов’язують з директором ГК «Буковель» Олександром Шевченком.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у середу 20 травня затвердив порядок та умови надання субвенції з державного бюджету для будівництва біатлонного комплексу в селі Поляниця на Івано-Франківщині.

Фото: if.gov.ua