Чого чекати від погоди: один сонячний день – потім знову дощі з грозами

У четвер, 21 травня, в Україні переважно без опадів. Температура вночі 4-9°, у західних та північних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень в Україні 13-18° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 21 травня хмарно з проясненнями. У південній частині та Приазов'ї короткочасні дощі, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, у західних та північних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3°; вдень в Україні 13-18° тепла", - йдеться у повідомленні.

За даними гідрометцентру, 22-23 травня в Україні мінлива хмарність. 22 травня вночі без опадів, лише в Чернігівській та Сумській областях, вдень в Україні, крім півдня та крайнього заходу, невеликий дощ. 23 травня вночі без опадів, вдень в Україні, крім західних областей, невеликі короткочасні дощі. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7°, на півдні країни 4-9°, у західних областях на поверхні ґрунту, у Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3°; вдень 10-15° тепла, на Закарпатті та півдні країни, 23 травня і у західних областях 13-18°.

24 травня у західній частині, вдень на Правобережжі невеликі (в Карпатському регіоні помірні) короткочасні дощі, на решті території без опадів. 25 травня вночі, крім східних та більшості західних областей, вдень на більшій частині території невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, окремі грози.

Температура вночі 2-7° тепла, в західних областях та на узбережжі морів, 25 травня в Україні 5-10° тепла; вдень 12-18°, на півдні країни до 21°.

У столичному регіоні 21 травня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°, по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 13-18° тепла.

22-23 травня у столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

24-25 травня у Києві невеликий короткочасний дощ (вночі 24 травня без опадів).

Температура вночі 24 травня 2-7° тепла, 25 травня 5-10°; вдень 12-17°.