У Херсоні під час акції Нацкорпусу виникла штовханина

У Херсоні під час всеукраїнської акції за відставку глави Офісу Президента Андрія Єрмака відбулася штурханина між правоохоронцями та представниками Нацкорпусу, які намагалися пройти у будівлю ОДА для офіційної передачі своїх вимог.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мені образливо, як громадському активісту: людина приходить висувати свої вимоги, а переді мною влаштовують бал-маскарад… незрозуміло чого вони чекають… Лист з вимогами віднесли в облдержадміністрацію, вийшла жінка з канцелярії поставила печатку, розписалася на двох примірниках, один з примірників ми забрали собі», - прокоментував по закінченню інциденту голова Херсонського обласного осередку Нацкорпусу Іван Старостенко. У Херсоні під час акції Нацкорпусу за відставку Єрмака виникла штурханина / Фото: Ірина Староселець та Олександр Корняков

На площі Свободи, біля будівлі ОДА та облради, зібралося близько 30 молодих людей – представників Нацкорпусу, які тримали державні прапори на прапори Нацкорпусу. Акція була мирна, її учасники проголосили, що сформулювали свої вимоги щодо відставки глави ОП Андрія Єрмака у письмовому вигляді і хочуть, щоб ці вимоги як документ були офіційно прийняті в облдержадміністрації. Кілька їх представників рушили до входу в ОДА, що був перекритий правоохоронцями, яких було також близько 30 чоловік. До представників Нацкорпусу вийшов перший заступник голови ОДА Дмитро Бутрій, який хотів прийняти письмові вимоги активістів Нацкорпусу. Проте вони вимагали, щоб їх пропустили у будівлю ОДА та прийняли документ офіційно. Через те, що поліція намагалася не пропустити активістів Нацкорпусу у будівлю, виникла штурханина.

У конфліктну ситуацію втрутився керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан, який дозволив представникам Нацкорпусу пройти у будівлю.

Представники Нацкорпусу висловили обурення тим, що біля облдержадміністрації було, за їх словами, більше поліцейських, ніж учасників акції.

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Як уже повідомляв Укрінформ, аналогічні акції з вимогою відставки голови ОП Андрія Єрмака відбулися в Запоріжжі та Харкові, в обох містах обійшлося без інцидентів.

На початку травня Президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію № 22/091322-еп "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака", яка була розміщена 1 квітня та набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Серед причин необхідності звільнення Єрмака з посади очільника ОП автор петиції зазначав підписання ним 11 березня протоколу засідання ТКГ у Мінську, згідно з яким планувалося створення так званої Консультативної ради. У цьому зв'язку Зеленський зауважив, що підписання протоколу ТКГ є частиною поточної роботи з реалізації комплексу заходів, а також інших документів, які складають "пакет" досягнутих у Мінську в 2014 - 2015 роках домовленостей, і цей документ не легітимізує суб’єктності ОРДЛО, а також не змінює статусу Росії у переговорному процесі в рамках ТКГ.

Раніше, 29 березня, народний депутат Гео Лерос (фракція партії "Слуга народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Андрій Єрмак у зв’язку з оприлюдненим відео з його братом Денисом звернувся до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

У САП повідомили, що було відкрито кримінальне провадження за зверненням Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

Також СБУ об'єднала два кримінальні провадження щодо Лероса в одну справу.

Сьогодні на пресконференції Президент Володимир Зеленський заявив, що знає, хто зробив запис, і що ця людина хотіла його шантажувати.