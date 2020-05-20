Культурним брендом Вінницької області став «Щедрик» Леонтовича

Культурним брендом Вінницької області став «Щедрик» Леонтовича

Відео
Укрінформ
На Вінниччині культурним брендом області став «Щедрик» Леонтовича. Логотип незабаром буде зареєстровано як товарний знак.

Про це у вівторок на онлайн брифінгу розповіла начальник Управління культури і мистецтв Вінницької ОДА Ольга Дернова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Культурна спадщина Вінниччини є надзвичайно багата, але вона не завжди ідентифікована та усвідомлена. Як приклад – історія з мелодією «Щедрика» Лентовича. Вона відома у кожному куточку нашої держави і далеко за її межами, але зовсім мало людей на сьогодні знають про те, що і мелодія, і Микола Леонтович був народжені на вінницькій землі. Ми вирішили змінити ситуацію і донести всім, що «Щедрик» народився тут. Для цього за ініціативи управління культури і мистецтв ОДА командою однодумців було створено культурний бренд нашої області – «Щедрик» - мелодія Вінниччини»», - повідомила Дернова.

За її словами, бренд створено таким чином, щоб за допомогою художніх засобів в уяві споживача з часом об’єднувалися образи мелоді «Щедрик» і його «малої Батьківщини». Концепція бренду і його логотип широко обговорювалися в соціальних мережах і найцікавіші ідеї були використані при ї розробці.

Враховуючи всесвітню славу «Щедрика», розробники об’єднали у логотипі символи, які асоціюються з цим музичним твором не лише в Україні, а й за кордоном. Це ластівка, дзвоники, нотний стан і чотири унікальні перші ноти, за якими його упізнають. Різноманіття кольорів і супровідних змістів створюють логотипу широке варіативне коло, як дозволяє йому трансформуватися у поліграфічну продукцію, мурал чи сувенірну продукцію. Таке функціональне багатство логотипу робить його універсальним. Розроблено й англомовний варіант логотипу.

Читайте також: У Чернігові 250 хористів разом заспівали "Щедрика"

Логотип «Щедрика» як культурного бренду Вінниччини незабаром зареєструють у ДП «Український інститут інтелектуальної власності». Це дозволить використовувати їх для нанесення на товари та надання різних послуг.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-