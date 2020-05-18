У Запоріжжі виник скандал через картину відомого художника Модільяні

У Запоріжжі невідомий чоловік увірвався до Художньогго салону та вимагав прибрати з вітрини репродукцію картини відомого художника Амедео Модільяні з зображенням оголенної жінки. Чоловік погрожував розірвати картину.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила адміністрація Художнього салону та виклали відео інциденту.

«Невідомий чоловік увірвався до Художнього салону з вимогою прибрати з вікна репродукцію Амедео Модільяні "Лежачу оголену". Аргумент просто вразив: "Тому що мої діти дивляться на це г...о" (перепрошуємо шановне панство за пряму цитату). Закінчив погрозою, що якщо ще раз побачить, то повернеться і розірве», - йдеться у повідомленні.

Керівництво Художнього салону говорить, що з такою ситуацією стикаються вперше. Картину з вітрини прибрали, звернулись до поліції та шукають «мораліста».

Амедео Модільяні - це всесвітньо визнаний майстер, а картина "Лежача оголена" - є найдорожчою в світі. В 2018 році на акціоні Sotheby’s за неї заплатили 157,2 млн дол.