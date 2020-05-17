В Україні прогнозують грози і вітер, температура від -3° до +23°

В Україні у понеділок, 18 травня, очікується сильний вітер, короткочасні дощі будуть лише у північних, Харківській та Луганській областях.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"18 травня мінлива хмарність. Вночі в Україні, крім заходу, Вінниччини та Одещини, вдень у північних, Харківській та Луганській областях короткочасні дощі, окремі грози", - йдеться в повідомленні.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, пориви 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий).

Температура вночі становитиме 4-9° тепла, на півдні та сході до 13°; вдень 14-19°, у південній частині та на Закарпатті 18-23°; у Карпатах вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 7-11° тепла.

У наступні два дні, 19-20 травня, збережеться мінлива хмарність. 19 травня без опадів, лише у північній частині вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 3-8° тепла, на півдні 7-12°; вдень у північній частині 14-19°, на решті території 17-22°, у південно-західній частині до 25°.

20 травня невеликий короткочасний дощ, гроза, вночі у більшості західних, вдень і в північних та центральних областях без опадів. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 14°, на північному заході країни та в Карпатах 3-8° тепла; вдень у північній частині 11-16°, на решті території 14-19°, на півдні та Закарпатті до 22°. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Упродовж 21-22 травня погода в Україні суттєво не зміниться. Вночі без опадів, вдень у північній, центральній та східній частинах країни невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 2-8° тепла, в Карпатах заморозки 0-2°, вдень 11-17° тепла; на Закарпатті та півдні вночі 6-12°, вдень 14-20°.

У Києві та Київській області 18 травня мінлива хмарність. Вночі та в другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у столиці 7-9°, вдень 16-18°; по області вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°.

Мінливу хмарність синоптики прогнозують у Києві й 19-20 травня. Вночі 19 травня без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза; температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°. Також 20 травня вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів; температура вночі 7-12°, вдень 11-16°. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Крім того, 21-22 травня у столиці вдень очікується невеликий короткочасний дощ, вночі без опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°.