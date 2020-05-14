В Україні прогнозують короткочасні дощі, місцями – заморозки

В Україні у п`ятницю очікуються короткочасні дощі, температура вночі у північних та північно-західних областях 1-6°, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°, на решті території 7-12° тепла, вдень 13-18°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Невеликі, в Карпатському регіоні помірні короткочасні дощі, на півдні подекуди з грозами, лише у північних, вночі і в більшості західних областей без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південно-східних областях 7-12 м/с. Температура вночі у північних та північно-західних областях 1-6°, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°, на решті території 7-12° тепла, на узбережжі морів до 15°; вдень 13-18°, у південній частині та на Закарпатті 19-24°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п`ятницю без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура вночі 4-6°, вдень 14-16°, на Київщині вночі 1-6°, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°; вдень 13-18°.

Згідно з прогнозом, в Україні 16 травня вночі часом дощ, в центральних областях місцями значний дощ, вдень без істотних опадів, лише в східній частині дощ; 17 травня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 18-23°, 16 травня до 26°.

У столичному регіоні 16 травня вночі дощ, вдень без істотних опадів; 17 травня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

В Україні 18 травня опади не прогнозуються, лише вночі у східній частині невеликий дощ; 19 травня вночі на північному заході, вдень у західних, північних та місцями центральних областях короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 18 травня 4-9°, на півдні, 19 травня в Україні 7-13°, вдень 16-22°, на півдні та південному заході до 25°.

На Київщині на початку тижня опади не очікуються, лише вдень 19 травня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 18 травня 4-9°, 19 травня 7-12°; вдень 17-22°.