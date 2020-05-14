Суд узяв під варту поліцейських, яких підозрюють у "кришуванні" вирубки лісу

Суд обрав запобіжний захід поліцейським, підозрюваним у "кришуванні" вирубки лісу.

Про це інформує у Telegram пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Октябрський районний суд міста Полтави обрав запобіжний захід начальнику одного з відділів поліції ГУ Нацполіції в Харківській області та його заступнику. За рішенням суду підозрюваних триматимуть під вартою із можливістю внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Так, для начальника відділу поліції застава становить 630 тис. грн, а для його заступника — 420 тис. грн.

У відомстві повідомили, що правоохоронців підозрюють у створенні групи чисельністю понад 30 осіб, яка без дозвільних документів здійснювала незаконну вирубку деревини цінних порід на території держпідприємства "Жовтневе лісове господарство" та на територіях земель запасу, що не перебувають на балансі лісового господарства.

"За попередніми підрахунками, державі було завдано збитків на суму понад 850 тисяч гривень", - наголосили у ДБР.

Крім цього, правоохоронці домовлялися із місцевими поліцейськими про неперешкоджання вільному пересуванню транспорту з деревиною до лісопереробних пунктів Харківської області та за її̈ межами.

Також слідчі ДБР задокументували факт вимагання правоохоронцями 100 тисяч гривень неправомірної вигоди від учасника незаконної вирубки деревини. За гроші вони обіцяли вирішити питання щодо непритягнення його та інших осіб до кримінальної відповідальності.