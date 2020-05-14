На Закарпатті презентували спеціально розроблений портал систематизованої інформації, де зібрані дані про заклади охорони здоров’я, автошляхи, об’єкти будівництва, прикордонну інфраструктуру, освіту, спорт, культуру тощо.

Дані можна переглянути в режимі реального часу на смарт-карті Закарпатської області, яка постійно оновлюється, повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

“На порталі “Розумне Закарпаття” зібрані дані про заклади охорони здоров’я, автошляхи, об’єкти будівництва, прикордонну інфраструктуру, освіту, спорт, культуру та багато іншого”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація на порталі розміщена за принципом багатошаровості.

На інтерактивній карті, окрім геоданих, є уся інформація про об’єкти з фото та відео. Наприклад, актуальну інформацію про COVID-19 можна переглянути у рубриці “лікарні”.

Також оцифровані усі дані про об’єкти Великого будівництва. Є інформація про вартість робіт, на якій стадії будівництво, візуалізація: фото, відео наживо. Кожен може спостерігати за будівництвом у режимі реального часу.

На Закарпатті запустили smart карту області

Крім того, розроблена онлайн-форма карти волонтера.

На порталі є можливість зареєструватися і викладати фото та інформацію з місця, де існує проблема. Наприклад: неякісні дороги, тротуари, несанкціоновані сміттєзвалища та вирубка.

Як зазначає голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, портал лише починає свою роботу.

“Запуск порталу — це перший етап. Ми демонструємо відкритість та прозорість роботи обласної адміністрації. Запрошуємо небайдужих до співпраці та спілкування, до контролю та моніторингу за допомогою нашого проекту”, наголосив він.

За його словами, smart система запущена на ініціативу Президента “Україна в смартфоні”, програмно-апаратний комплекс для запуску системи в області отримали в якості допомоги від меценатів.