Суд відсторонив від посад поліцейських з Харкова, які приховали вбивство

Двох поліцейських із Харкова, які приховали факт умисного вбивства дівчини, суд відсторонив від посад.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

"Октябрський районний суд Полтави за матеріалами досудового розслідування відсторонив від посади двох харківських поліцейських, які підозрюються у приховуванні умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (ч. 1 ст. 396 КК) ", - зазначив Чубенко.

За його словами, обом поліцейським обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Про подробиці справи розповів начальник управління прокуратури Харківської області Іван Тарасов. За його словами, у період з 30.06.2019 по 09.07.2019 р. двоє старших оперуповноважених Холодногірського райвідділу поліції Харкова достеменно дізналися, що неповнолітній скоїв умисне вбивство дівчини та приховав труп жертви.

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Проте вони не повідомили про злочин своєму керівництву та органу досудового розслідування. А до того ж учинили активні дії, спрямовані на приховування особи, яка скоїла вбивство, та тіла дівчини.

Поліцейським загрожує покарання у вигляді арешту до трьох місяців або обмеження волі до трьох років - або ж позбавлення волі на той самий термін.