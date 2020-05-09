В Одесі поліцейських підозрюють у крадіжці під час слідчих дій

Слідчі Держбюро розслідувань повідомили про підозру трьом поліцейським у крадіжці з території підприємства, вчиненій під час проведення слідчих дій.

Про це інформує пресслужба ДБР.

«Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, повідомили про підозру двом оперуповноваженим та одному слідчому Київського відділу поліції в місті Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області. Правоохоронці підозрюються у таємному викраденні чужого майна за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 та ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, досудове розслідування встановило, що поліцейські під час слідчих дій на території виробничих приміщень одного з підприємств таємно викрали майно, що належало підприємству.

Уточнюється, що факти крадіжок були зафіксовані на камери спостереження та опубліковані в інтернеті.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще одному фігуранту кримінального провадження, та обрання для підозрюваних запобіжного заходу. У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді арешту терміном від 3 до 6 місяців або обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Одеської області, оперативний супровід – Одеське управління ДВБ Нацполіції.

Фото: dbr.gov.ua