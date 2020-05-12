Літо не квапиться: прогнозують нічні заморозки і поривчастий вітер

В Україні у середу опади ймовірні лише у східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, у Карпатах та на Закарпатті, температура вночі у північних та центральних областях 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-5°, у західних областях заморозки в повітрі 0-3°, на решті території 4-9° тепла; вдень 12-17°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише вночі у східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, вдень у Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі у північних та центральних (крім Дніпропетровської) областях 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-5°, у західних областях заморозки в повітрі 0-3°, на решті території 4-9° тепла; вдень 12-17°, у південній частині до 19° тепла, в Карпатах 7-12°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 13 травня без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 2-4° тепла, на ґрунті заморозки 0-2°; вдень 14-16° тепла, на Київщині вночі 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-5°; вдень 12-17°.

Згідно з прогнозом, 14 травня в західних, північних, вдень і в центральних областях помірні, 15 травня на півдні та сході, вдень у Карпатському регіоні невеликі дощі, подекуди з грозами, на решті території без опадів.

Вітер південний з переходом на північний, 7-12 м/с, вдень 14 травня у Карпатах, центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, 14 травня у східній частині країни 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-5°; вдень у більшості західних та північних областей 13-18° тепла, на решті території 18-23°, на півдні країни до 27°.

На Київщині 14 травня часом дощ, місцями гроза; 15 травня без опадів. Вітер південний з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 13-18°.

В Україні синоптики прогнозують 16 травня помірний, на півдні, вночі і на сході країни невеликий дощ, вдень у західних та північних областях, 17 травня в Україні без істотних опадів.

Температура вночі 3-9° тепла, вдень 16 травня 9-15°, 17 травня 13-19°, на Закарпатті до 21°; у південній частині 16 травня вночі 8-14°, 17 травня 5-11°, вдень 17-23°.

У столичному регіоні 16- 17 травня без істотних опадів, лише вночі 16 травня помірний дощ. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 16 травня 10-15°, 17 травня 13-18°.