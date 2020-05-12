На Прикарпаття іде шторм – прогнозують град завбільшки 2 сантиметри

Енергетики Івано-Франківській області просять людей з розумінням поставитися до можливого відключення світла через погіршення погодних умов, оскільки в області оголошено штормове попередження і очікуються сильний вітер, грози і град у діаметрі до 19 мм.

Про це повідомляє ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

«Протягом доби 12 травня по області та місту очікується посилення вітру 15-24 м/с. В першій половині доби можливі грози, град діаметром 6-19 мм. Енергетики просять взяти до уваги таке штормове попередження синоптиків, з розумінням ставитися до аварійних вимкнень, які можуть бути спричинені негодою», - йдеться в повідомленні.

За інформацією управління ДСНС в Івано-Франківській області, 13 травня на Прикарпатті очікують сильні заморозки 0-5 (2 рівень небезпечності, помаранчевий).

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