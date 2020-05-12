В Україну йдуть нічні заморозки, шквали і град

Вночі 13 травня на заході України очікуються заморозки в повітрі 0-3 градусів, на півночі та в центрі - заморозки на ґрунті 0-5°.

Про це повідомляє ДСНС.

"Вночі 13 травня в західних областях заморозки у повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); у північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на ґрунті 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомояв Укрінформ, у Києві та Київській області 12 травня очікуються пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий).

В Україні 12 травня очікуються помірні дощі та грози, в окремих районах можливий град. Температура вдень становитиме від 2 до 26° тепла.