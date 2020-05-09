В Україну йде похолодання, дощ і сніг

В Україні найближчими днями буде тепло, проте з вівторка почнуться дощі та похолодання.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Синоптики прогнозують на 10 травня мінливу хмарність. На території України буде переважно без опадів, лише у східних областях місцями невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°; вдень 16-21°, на Закарпатті та Прикарпатті до 24°.

У Києві та області 10 травня мінлива хмарність, без опадів, вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 8-10°, вдень 18-20°, по області вночі 5-10°, вдень 16-21°.

11 травня мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті короткочасний невеликий дощ, гроза; вітер південно-західний 5-10 м/с; температура вночі 6-11°, вдень 21-26°, у східній частині 18-23°.

У столичному регіоні 11 травня мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 6-11°, вдень 21-26°.

12 травня характер погоди зміниться: хмарно з проясненнями, грозові дощі, на Закарпатті, вдень в північних та центральних областях місцями значні дощі, в окремих районах град; вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви та шквали 15-20 м/с; температура вночі 10-15°, вдень 16-21°, на півдні до 25°, у західних областях 10-15°; в Карпатах дощ та мокрий сніг, місцями значні опади, температура вночі та вдень 1-6° тепла.

У Києві та області 12 травня хмарно з проясненнями, грозові дощі, вдень місцями значні дощі, в окремих районах град, пориви та шквали північно-західного вітру 15-20 м/с; температура вночі 10-15°, вдень 16-21°.

На 13 травня синоптики прогнозують погоду без опадів, лише вночі у східній та південно-східній частині невеликий дощ; 14 травня вночі без опадів, вдень на більшій частині території країни невеликий дощ.

Температура вночі у західних та північних областях 1-7° тепла, 13 травня в Карпатах заморозки у повітрі 0-5°, на решті території 5-11° тепла; вдень 11-17°, на півдні до 20°.