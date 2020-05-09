Поліція: через порушення на заходах 9 травня по Україні відкрили три справи

Заходи в Україні до Дня перемоги над нацизмом 9 травня проходять без суттєвих порушень громадського порядку, правоохоронці порушили три кримінальні провадження та склали 21 адміністративний протокол.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця Національної поліції Оксана Блищик.

«Іще тривають заходи, але можемо говорити про те, що все більш-менш пройшло спокійно. Станом на 15:00 маємо 3 кримінальні провадження - це Сумська, Луганська і Донецька області; і складено 21 адміністративний протокол. Як правило, це протоколи за використання георгіївської стрічки, а також за порушення правил карантину», - поінформувала речниця Нацполіції.

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Як повідомлялося, напередодні у поліції зазначали, що 9 травня очікується близько 290 заходів із покладанням квітів і 50 автопробігів. Публічну безпеку і порядок під час вказаних заходів забезпечують понад 6,9 тисячі поліцейських та понад 1,4 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України.