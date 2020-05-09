В Одесі поліція склала два протоколи через георгіївську стрічку

В Одесі поліцейські склали адміністративний протокол на жінку за публічне використання забороненої символіки - георгіївської стрічки.

Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області.

«Жителька Приморського району вивісила на своєму балконі георгіївську стрічку. Відносно жінки склали протокол за ч. 1 ст. 173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) КУпАП», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у відділі повідомили, що на Алеї Слави поліцейські також зупинили чоловіка з георгіївською стрічкою на одязі, на громадянина складено протокол.

«За використання забороненої символіки у Приморському відділі поліції на 29-річного одесита склали протокол за ст. 173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) КУпАП», - зазначається у повідомленні.

Також поліція склала два протоколи на одесита за порушення правопорядку на Алеї слави.

«На Алеї слави одесит, 1984 р.н., поводився агресивно, нецензурно лаючись та не реагуючи на законні вимоги правоохоронців. Відносно чоловіка склали протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення», - повідомили у поліції Одещини.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 травня, в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Від 15 червня 2017 року в Україні діє закон, який забороняє виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки. За її публічне використання чи її зображення можна отримати штраф у 2550 гривень. За повторне порушення протягом року стягнуть вже до 5100 гривень або заарештують на 15 діб.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що цьогоріч через пандемію не буде масових заходів до Дня пам’яті та примирення, 8 травня, та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня.