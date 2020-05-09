Експрокурора та його родичів судитимуть за викрадення людини

Колишній прокурор Житомирської місцевої прокуратури та його родичі постануть перед судом за викрадення людини.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього прокурора Житомирської місцевої прокуратури та його родичів. Вони підозрюються у викраденні людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого способом, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань із застосуванням зброї", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, слідство встановило, що 21 серпня 2019 року прокурор разом з батьком та братом побили чоловіка, якого підозрювали у викраденні речей з кладовища.

"Після побиття, погрожуючи потерпілому предметом, схожим на пістолет, прокурор помістив громадянина до багажника автомобіля, де згодом його і знайшли працівники поліції під час перевірки. Під час побиття потерпілий зазнав легких тілесних ушкоджень", - указують у ДБР.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням забезпечувала Генеральна інспекція Офісу генпрокурора.