В Україну йде потепління до +27°

У суботу, 9 травня, в Україні без опадів, лише у східній частині країни короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура вдень 13-18°, на заході країни та Одещині до 21° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 9 травня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східній частині країни короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, на заході країни та Одещині до 21°", - йдеться у повідомленні.

10-11 травня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях 10 травня місцями невеликий дощ. Вітер західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура 10 травня вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°, у західних областях до 22°; 11 травня вночі 6-11°, вдень 20-25°, на Прикарпатті до 27°.

12 травня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім крім сходу та південного сходу, короткочасні дощі; температура вночі 9-15°, на північному заході 6-11°; вдень у західних областях 10-16°, у північних, Вінницькій областях 16-22°, на решті території 19-25°.

13 травня без опадів, лише вночі у південно-східній частині невеликий дощ; температура вночі 1-7° тепла (в Карпатах заморозки у повітрі 0-3°), вдень 10-16° тепла; на півдні та сході вночі 6-12°, вдень 13-18°.

За орієнтовним прогнозом синоптиків, 14 травня в західних, північних областях, 15 травня в Україні, крім західної частини, короткочасні дощі. 16 травня без опадів. 17 травня у південно-західній частині, 18 травня в Україні, крім східної частини, короткочасні дощі. Температура вночі 1-7° тепла, у південній частині, 15 травня в Україні 5-11°, вдень 11-17°, на півдні та Закарпатті до 21°, 17 травня в західних областях, 18 травня в Україні, крім південного сходу, 9-14°.

У столичному регіоні 9 травня хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°, по області вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

10-11 травня у Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура 10 травня вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°; 11 травня вночі 6-11°, вдень 20-25°.

12 травня у столиці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ; температура вночі 9-14°, вдень 16-21°.

фото: М.Ковальчук