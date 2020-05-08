На Київщині запрацювали 25 сільськогосподарських ринків

У Київській області запрацювали 25 сільськогосподарських ринків.

Про це на брифінгу сказав тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні у нас вже працює 25 сільськогосподарських ринків", - сказав Володін.

Також він зазначив, що вихід Київської області з карантину відбуватиметься так, як всюди по країні, у кілька етапів.

"З 11 травня відкриваємо все, що знаходиться просто неба - музеї, культурні заповідники, парки, сквери, лісопарки, прибережні зони, дитячі та спортивні майданчики. Заклади громадського харчування зможуть продавати готові страви на виніс та відкривати свої літні майданчики з дотриманням карантинних вимог", - розповів він.

Він зазначив, що під забороною залишаються масові розваги, робота громадського транспорту у повному обсязі, будь-яке міжміське транспортне сполучення, робота навчальних заходів.

Як повідомлялось, в Україні в умовах карантину працює 562 агропродовольчих ринки.

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Зокрема, 29 квітня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про врегулювання питання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотриманням продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держспоживслужби. Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.