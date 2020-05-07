"Смотрящий" часів Януковича відмовився їхати в суд, а конвой - його везти

Про це повідомив адвокат Дмитро Гладкий.

"Обвинувачений (Євген Анісімов - ред.), який перебуває в СІЗО, відмовився щоб конвой доставляв його в суд. І конвой погодився. Телефоном так і повідомили в суд. Чому примусовий конвой слухає обвинуваченого з приводу того, чи доставляти його в суд, чи ні? Такий випадок перший у моїй практиці і практиці колег", - сказав Гладкий.

За його словами, судове засідання було зірване. Щодо адміністрації СІЗО будуть вжиті заходи.

Раніше повідомлялося, що в квітні, коли суд розглядав продовження запобіжного заходу, Анісімову надали державного адвоката, тому що захисник, з яким у нього підписаний договір, не зміг приїхати на судове засідання через карантин. В результаті суд виніс рішення залишити підозрюваного в Запорізькому СІЗО до 30 травня.

Анісімова підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 2 і 4 ст. 189 (вимагання), ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї) і ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

6 років він перебував у міжнародному розшуку, затримали його 16 лютого в Києві. Спецоперацію проводили співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції за підтримки КОРД.