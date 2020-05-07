На Бурштинське водосховище прилетіли червонокнижні крячки

В Івано-Франківській області на Бурштинському водосховищі науковці зафіксували приліт рідкісних червонокнижних малих крячок.

Про це повідомляє Waterbirds. The Halych National Park. The Burshtyn Water Reservoir.

«Рідкісні малі крячки (Sterna albifrons), занесені до Червоної книги України, потрапили у поле зору нашої третьої камери на штучному півострові Бурштинського водосховища. Надіємось, що вони тут загніздяться!», - повідомляє Waterbirds.

За їхньою інформацією, цей вид близький до загрозливого стану. Гніздовий ареал малого крячка охоплює всю Європу, крім її північної частини. Оселяється він переважно на островах великих річок. Цих птахів також можна виявити на озерах, риборозплідних ставках, водосховищах, відстійниках.

«Це - гніздовий, перелітний вид. Весняна міграція триває протягом травня. Гніздиться колоніями, або окремими парами. Гнізда – це неглибокі ямки в піску, гальці чи у м’якому ґрунті. Вистилка або відсутня зовсім, або її дуже мало. Яйця насиджують по черзі обидва птахи протягом 20–22 діб. Пташенята набувають здатності літати через три тижні після вилуплення. Статева зрілість настає у віці трьох років. Осінній відліт відбувається у другій половині серпня – перших числах вересня. Мігрують ці птахи поодинці, або невеликими групами із 3–5 особин. Живляться дрібною рибою, водяними і наземними безхребетними тваринами», - зазначає Waterbirds.

В Івано-Франківській області пам’ятають роки, коли максимальна чисельність малого крячка сягала до 40–50 пар.

В Україні малий крячок гніздиться уздовж Азово-Чорноморського узбережжя, в басейнах великих річок і на берегах озер.