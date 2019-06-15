Мінприроди відновлює червонокнижні рослини та дерева у Карпатах — Семерак

Понад три мільйони саджанців для відновлення вирубаних лісів Карпат буде вирощено на Львівщині.

Таку кількість посадкового матеріалу забезпечить модернізація Львівського лісового селекційно-насіннєвого центру, зазначив, відвідавши розсадник, міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, повідомила прес-служба відомства.

За словами Семерака, Мінприроди виділило кошти, зокрема, на реконструкцію цеху посіву, теплиць та лісорозсадника.

«Такий об’єкт буде продукувати необхідну кількість посадкового матеріалу для відновлення лісів у Карпатському регіоні. Для Мінприроди - це є один із пріоритетів», - зазначив Семерак.

Крім того, міністр підкреслив важливість співпраці з місцевими громадами по відновленню саджанцями вирубаних лісів, які знаходяться в розпорядженні органів місцевого самоврядування.

«Мінприроди зацікавлене, щоб на цих територіях відновлювалися червонокнижні рослини, дерева, які ростуть на об’єктах природно-заповідного фонду у Львівській області, в тому числі у Карпатському регіоні», - резюмував міністр.

Читайте також: Семерак розповів про наслідки погодних аномалій в Україні

Семерак перебуває із робочою поїздкою на Львівщині, в ході якої відвідав Лісовий селекційно-насіннєвий центр у селищі Брюховичі неподалік обласного центру.

Фото: menr.gov.ua