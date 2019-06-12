Чорне море "зацвіло": Мінприроди ініціює повернення екологічних перевірок у портах

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак ініціює повернення повноцінних екологічних перевірок у морських портах через встановлені факти забруднення води біля узбережжя Одеської затоки, що призвело до "цвітіння" моря.

Про це Семерак повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Щоб ніхто не сумнівався, на засіданні уряду я знову підніматиму питання повернення повноцінних екологічних перевірок у морських портах", - зазначив міністр, привертаючи увагу до порушення морськими перевізниками екологічних стандартів.

На думку Семерака, «зелене» море в Одесі – це зрозумілі й прогнозовані наслідки не лише аномально високих температур, але й дерегуляції бізнесу.

“Три роки я боровся, щоб екологічні перевірки в морських портах України таки відбувалися. Бо вважаю, що зменшення тиску на бізнес не означає, що цей бізнес має діяти “по безпредєлу“. Але на «зайвості» екологічних перевірок у морпортах наполягали, зокрема, керівник Адміністрації морських портів України, очільник Одещини і недобросовісні бізнесмени. Мовляв, через екологічні перевірки підприємці зазнають додаткових збитків", - наголосив міністр.

Він не виключає, що могли бути випадки хабарництва чи тиску інспекторами на окремих підприємців - як українських, так й іноземних. Тому закликав всіх, кому відомі такі випадки, звертатися до правоохоронних органів з тим, щоб карати корупціонерів буквою закону, а не емоційним шантажем.

"Судна не можуть заходити до портів, не дотримуючись екологічних стандартів. Це моя чітка позиція", - наголосив Семарак.

За словами міністра, судна, на яких вивозиться зерно, часто є технологічно застарілими. Крім того, нерідко баластові води з цих суден зливають неподалік берега.

Упродовж перших семи місяців 2018 року до українських портів зайшло близько 3 тисяч суден і лише 200 теплоходів інспекторам вдалося перевірити - в 37 випадках встановлено факти забруднення внутрішніх морських вод. Причому більшість перевірених суден належали іноземним компаніям, додав очільник Мінекології.

Як повідомлялося, 11 червня фахівці Управління Держспоживслужби в Одеській області звернулися до жителів Одещини з застереженням утриматись від купання у позеленілій морській воді через велике накопичення небезпечних речовин та мікробіологічних організмів.

Фахівці також закликали населення не споживати виловлену на узбережжі морську рибу, мідії, креветки та інші морепродукти".

Морські біологи вважають, що в прибережній зоні Чорного моря спостерігається надмірний розвиток ціанобактерій, зокрема нодулярії Nodularia spumigena. Ця водорість містить у собі токсин нодулярин, який може викликати алергію у людей.