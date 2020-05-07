Чернишов на Кіровоградщині інспектує об’єкти за програмою «Велике будівництво»

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов у четвер, 7 травня, перебуває у робочому відрядженні на Кіровоградщині, де перевіряє стан виконання програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

«Міністр ознайомиться з будівництвом об’єктів, які реалізуються у рамках програми «Велике будівництво» та коштом Державного фонду регіонального розвитку, а також перевірить стан виконання завдань уряду, в тому числі щодо протидії поширенню респіраторної хвороби COVID-19», - зазначили у відомстві.

Чернишов під час поїздки планує провести зустріч з головою Кіровоградської ОДА Андрієм Балонем, ознайомитися з ходом капітального ремонту доріг.

Також міністр перевірить хід будівництва освітніх та соціальних закладів обласного центру та населених пунктів Кіровоградської області.

Як повідомлялося, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала в Україні з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: kr-admin.gov.ua