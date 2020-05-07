Чернишов на Кіровоградщині інспектує об’єкти за програмою «Велике будівництво»

Чернишов на Кіровоградщині інспектує об’єкти за програмою «Велике будівництво»

Укрінформ
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов у четвер, 7 травня, перебуває у робочому відрядженні на Кіровоградщині, де перевіряє стан виконання програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

«Міністр ознайомиться з будівництвом об’єктів, які реалізуються у рамках програми «Велике будівництво» та коштом Державного фонду регіонального розвитку, а також перевірить стан виконання завдань уряду, в тому числі щодо протидії поширенню респіраторної хвороби COVID-19», - зазначили у відомстві.

Чернишов під час поїздки планує провести зустріч з головою Кіровоградської ОДА Андрієм Балонем, ознайомитися з ходом капітального ремонту доріг.

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Також міністр перевірить хід будівництва освітніх та соціальних закладів обласного центру та населених пунктів Кіровоградської області.

Як повідомлялося, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала в Україні з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

 Фото: kr-admin.gov.ua

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