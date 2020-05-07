Звільнені з полону українці нині на реабілітації у лікарні Слов’янська – Кириленко

На Донеччині 12 українців, які були звільнені з полону бойовиків 16 квітня, проходять реабілітацію у Слов’янській районній лікарні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Дванадцятеро українців з-поміж тих, хто був звільнений з полону 16 квітня, проходять реабілітацію у Миколаївці — у Слов’янській районній лікарні", - написав очільник області.

Він зазначив, що окрім медичної та психологічної допомоги, вони отримують і соціальний та юридичний супровід. Співробітники департаменту соціального захисту Донецької облдержадміністрації, представники міграційної служби та фахівці Донецького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели анкетування та визначили потреби людей - у відновленні документів, отриманні житла тощо.

"Окремі документи змогли видати вже на місці - за допомогою мобільного офісу. Ті ж, які потребують додаткової підготовки та детальної обробки інформації, людям видадуть найближчим часом - необхідні запити вже передали до відповідних служб та відомств", - повідомив Кириленеко.

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Як повідомлялося, 16 квітня відбувся обмін утримуваними особами, в рамках якого з непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей було повернуто 20 громадян України. Усі вони були прийняті на обсервацію на Донеччині. 1 травня завершився їх термін перебування на обсервації, деякі повернулися додому, більшості була потрібна психологічна та медична реабілітація в спеціалізованих медичних закладах.