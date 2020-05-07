Україні прогнозують мокрий сніг, дощі та заморозки
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
"В Україні 7 травня хмарно з проясненнями. Помірні, місцями у північних, вночі і в західних областях, вдень і на Вінниччині значні дощі; на півдні та сході країни невеликі дощі. Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с. Температура вдень в Україні 10-15°; у східних та більшості південних областей вдень 16-21°. На високогір'ї Карпат вдень помірний мокрий сніг, температура вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.
8-9 травня в Україні мінлива хмарність: 8 травня невеликий дощ, у західних областях, 9 травня в Україні, крім південного сходу, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, 8 травня на сході країни 5-10°; вдень 8 травня 11-16°, 9 травня 13-18°, на Закарпатті до 21°. На високогір'ї Карпат без опадів; температура 8 травня - вночі заморозки 0-3°, вдень 3-8° тепла; 9 травня - вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.
У столичному регіоні 7 травня хмарно з проясненнями. Вночі та вранці значний, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вдень 11-13°, по області вдень 10-15° тепла.
8-9 травня у столиці мінлива хмарність. 8 травня невеликий дощ; 9 травня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 8 травня 11-16°, 9 травня 13-18°.
10-11 травня у Києві без опадів. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 10 травня 15-20°, 11 травня 18-23°.